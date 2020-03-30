Интенсивная форма облучения может стать новым эталоном лечения рака простаты

Сфокусированные, интенсивные дозы радиации, называемые стереотактической абляционной радиацией (SABR), могут замедлять прогрессирование гормоночувствительного рака предстательной железы у мужчин, который начал метастазировать. Такие данные были получены в рамках второй фазы клинических испытаний терапии.В исследовании под названием ORIOLE, проводившемся с 2016 года исследователями онкологического центра им. Джона Хопкинса Киммеля, сравнивалась эффективность SABR и простого наблюдения за рецидивирующими случаями олигометастатического рака предстательной железы.Олигометастатический рак – это рак, давший метастазы в одном-трех участках организма. Мужчинам с рецидивирующим раком, чувствительным к гормонам, могут предложить антигормональную терапию. Однако она сопряжена с целым рядом побочных эффектов.Среди 54 мужчин, включенных в исследование, заболевание прогрессировало в течение шести месяцев у 7 из 36 (19%) участников, получавших SABR, по сравнению с 11 из 18 участников (61%), за которыми лишь наблюдали. Риск новых раковых образований через шесть месяцев также был ниже. У получавших SABR они встречались в 16 процентах случаев, а у контрольной группы в 63%.