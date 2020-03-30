30-03-2020 07:48 - Британцы подключили владельцев 3D-принтеров к борьбе с коронавирусом30-03-2020 06:23 - Как тревожность проявляется у детей: 3 признака30-03-2020 05:12 - Страх перед коронавирусом может быть опаснее самого недуга30-03-2020 04:25 - Три столпа защиты от коронавируса. Рекомендации терапевта30-03-2020 02:11 - Стало известно, как гречка влияет на организм30-03-2020 01:42 - Диетолог: пищевая сода может облегчить симптомы коронавируса30-03-2020 01:39 - Эпидемиолог Фаворов назвал способ победить коронавирус до появления вакцины30-03-2020 01:26 - Мэр Москвы призвал жителей столицы соблюдать дистанцию30-03-2020 01:16 - Людям с сильным иммунитетом не страшен коронавирус30-03-2020 00:56 - Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом30-03-2020 00:44 - Победить коронавирус можно без вакцины30-03-2020 00:28 - В ледовом дворце Мадрида будут хранить трупы умерших от коронавируса30-03-2020 00:17 - Врач объяснил, почему в России много молодых людей подключены к ИВЛ29-03-2020 23:11 - COVID-19. Когда коронавирус наиболее заразен для окружающих?29-03-2020 22:51 - Кудрявцева рассказала подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко

Интенсивная форма облучения может стать новым эталоном лечения рака простаты

Для рака простаты предложили новое лечение
Сфокусированные, интенсивные дозы радиации, называемые стереотактической абляционной радиацией (SABR), могут замедлять прогрессирование гормоночувствительного рака предстательной железы у мужчин, который начал метастазировать. Такие данные были получены в рамках второй фазы клинических испытаний терапии.

В исследовании под названием ORIOLE, проводившемся с 2016 года исследователями онкологического центра им. Джона Хопкинса Киммеля, сравнивалась эффективность SABR и простого наблюдения за рецидивирующими случаями олигометастатического рака предстательной железы.

Олигометастатический рак – это рак, давший метастазы в одном-трех участках организма. Мужчинам с рецидивирующим раком, чувствительным к гормонам, могут предложить антигормональную терапию. Однако она сопряжена с целым рядом побочных эффектов.

Среди 54 мужчин, включенных в исследование, заболевание прогрессировало в течение шести месяцев у 7 из 36 (19%) участников, получавших SABR, по сравнению с 11 из 18 участников (61%), за которыми лишь наблюдали. Риск новых раковых образований через шесть месяцев также был ниже. У получавших SABR они встречались в 16 процентах случаев, а у контрольной группы в 63%.
Теги : рак простаты, радиация, облучение, радиотерапия
Яндекс.Новости Читать в Дзен
5 продуктов, которые помогут снизить стресс
Ученые представили новый препарат против ВИЧ 1 типа
Острую почечную недостаточность связали с раком