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Микробиом может помочь в определении женщин с ВПЧ, склонных к предраковым образованиям

Ученые определили роль микробиома в связке с ВПЧ
Бактерия Гарднерелла вагиналис может служить для врачей маркером при определении склонности женщины, инфицированной ВПЧ, к развитию предраковых состояний. Такие данные были опубликованы в рамках PLOS Pathogens.

Роберт Барк и Михайло Усик из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна исследовали образцы клеток из цервикального канала 273 женщин, инфицированных высокоонкогенным типом ВПЧ.

Они обнаружили, что преобладание в мазке лактобактерий, в частности, Lactobacillus iners, снижало риск развития ВПЧ-инфекции высокоонкогенного риска. А вот наличие Gardnerella, наоборот, было маркером высокого риска прогрессирования заболевания.

Ученые предполагают, что постоянное тестирование на Gardnerella и разнообразие микробиома во влагалище может помочь с идентификацией женщин, склонных к развитию предраковых состояний при наличии ВПЧ высокоонкогенного риска.
Теги : ВПЧ, рак шейки матки
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