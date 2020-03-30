Микробиом может помочь в определении женщин с ВПЧ, склонных к предраковым образованиям

Бактерия Гарднерелла вагиналис может служить для врачей маркером при определении склонности женщины, инфицированной ВПЧ, к развитию предраковых состояний. Такие данные были опубликованы в рамках PLOS Pathogens.Роберт Барк и Михайло Усик из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна исследовали образцы клеток из цервикального канала 273 женщин, инфицированных высокоонкогенным типом ВПЧ.Они обнаружили, что преобладание в мазке лактобактерий, в частности, Lactobacillus iners, снижало риск развития ВПЧ-инфекции высокоонкогенного риска. А вот наличие Gardnerella, наоборот, было маркером высокого риска прогрессирования заболевания.Ученые предполагают, что постоянное тестирование на Gardnerella и разнообразие микробиома во влагалище может помочь с идентификацией женщин, склонных к развитию предраковых состояний при наличии ВПЧ высокоонкогенного риска.