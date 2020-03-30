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Ученые предложили модель машинного обучения для скрининга рака легких

Для определения рака легких можно использовать машинное обучение
Группа ученых из целого ряда институтов со всей территории США обнаружила, что машинное обучение может быть полезно при определении ранней стадии рака легкого у людей по образцам крови. Данные их работы опубликованы в журнале Nature.

На данный момент единственным способом определения рака легких является компьютерная томография (КТ), которая не только обходится дорого, но и может давать ложные позитивные результаты.

Ученые решили сосредоточиться на разработке теста, отслеживающего циркулирующую опухолевую ДНК (ctDNA). Ранее машинное обучение уже показало свою эффективность при определении ранних стадий рака груди и других его видов.

В рамках тестирования система обнаружила 63% немелкоклеточного рака легких на первой стадии. Этот результат ниже, чем у КТ, но в перспективе он может рассматриваться как первоначальный скрининг с дальнейшим направлением на более подробное исследование.
Теги : машинное обучение, рак легких
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