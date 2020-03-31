Обнаружена связь между ожирением и коронавирусом

Прямую связь между коронавирусом и ожирением учёные пока не обнаружили, однако статистика показывает, что у людей с ожирением коронавирус с большой вероятностью протекает в тяжёлой форме. На это может влиять тот фактор, что при наборе лишнего веса у человека уменьшается объем и глубина легких. Поэтому у таких пациентов будет активнее развиваться пневмония.Согласно международной статистике заболевания коронавирусом, наибольший риск имеют люди, чей индекс тела превышает 40 пунктов. Об этом рассказал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он призвал жителей РФ не злоупотреблять продуктами питания на самоизоляции, чтобы не набирать лишний вес.