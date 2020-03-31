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Обнаружена связь между ожирением и коронавирусом

Ожирение может осложнить течение коронавируса

Диетологи и вирусологи пришли ко мнению, что индекс массы тела имеет прямое влияние на выживаемость при заболевании инфекционными недугами, в том числе и коронавирусом. Специалисты утверждают, что лишний вес создает дополнительные угрозы для жизни в условиях пандемии COVID-19.

Прямую связь между коронавирусом и ожирением учёные пока не обнаружили, однако статистика показывает, что у людей с ожирением коронавирус с большой вероятностью протекает в тяжёлой форме. На это может влиять тот фактор, что при наборе лишнего веса у человека уменьшается объем и глубина легких. Поэтому у таких пациентов будет активнее развиваться пневмония.

Согласно международной статистике заболевания коронавирусом, наибольший риск имеют люди, чей индекс тела превышает 40 пунктов. Об этом рассказал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он призвал жителей РФ не злоупотреблять продуктами питания на самоизоляции, чтобы не набирать лишний вес.
Теги : коронавирус, пандемия, ожирение
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