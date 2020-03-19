Разработчик теста на коронавирус рассказал, почему в РФ мало людей заразились COVID-19
По состоянию на вечер 18 марта, количество заболевших коронавирусом в России составило 114 человек. На наличие COVID-19 были обследованы уже более 100 тысяч россиян. Эту статистику прокомментировал генеральный директор российской компании "ДНК-Технологии" Владимир Колин. Эта компания создала собственную версию теста на коронавирус.
Колин не верит в версию, что от жителей России скрывают реальное количество заболевших.
"Я думаю, нереально, чтобы кто-то скрывал: врачи сами понимают риск и не хотят быть зараженными. Даже в авторитарном и закрытом Китае не смогли это скрыть", - пояснил гендиректор компании.
"Исходя из процента тяжелых случаев и летальных исходов я верю, что официальная статистика здесь ближе к правде", - добавил Колин.
Глава компании, разработавшей тест на коронавирус, считает, что малое количество заболевших COVID-19 в РФ объясняется небольшим притоком туристов, а также низкой плотностью населения.
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