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«Говорили, не езжайте»: министр здравоохранения о безответственном поведении россиян

«Говорили, не езжайте»: министр здравоохранения о безответственном поведении россиян

Коронавирусом в тяжелой форме болеют 30 – 40-летние граждане.

В эфире федерального канала министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что здравоохранение нашей страны готово к борьбе с вирусом. Именно своевременная подготовка позволила не «превратиться в красное пятно по уровню заболеваемости».

При этом он считает, что ситуация все равно стрессовая и поэтому нужно сделать все возможное, чтобы облегчить работу врачей, снизить нагрузку на больницы. В период, пока нет лекарства от этой специфической болезни, самое правильное – «здоровьесберегающее поведение».

Михаил Мурашко уверяет, что мест в больницах хватит на всех, оборудования тоже достаточно: «И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ». Беда в том, что люди игнорируют рекомендации специалистов, лечатся спиртным и курят. У этой категории граждан болезнь протекает особенно тяжело. COVID-19 заражает не только пожилых людей.

«Ситуация относится ко всем возрастам. Да, в меньшей степени болеют дети, редко болеют беременные женщины. Но мы видим сегодня и уже в России заболевших людей в возрасте от 30 до 40-ка, причем, с пневмонией. Поэтому об опасности нужно помнить всем», - взывает Мурашко.

Он напомнил так же и о том, что в Россию инфекция проникла вместе с путешественниками, побывавшими в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: «Часть наших сограждан, когда уже были предупреждения: очаг, опасно, вспышка, не езжайте, продолжали все равно ехать».

Сейчас особое внимание направлено на пожилых людей, которым рекомендовано самоизолироваться дома, чтобы не стать жертвами опасной инфекции.
Теги : коронавирусная инфекция
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