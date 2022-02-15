Британская королева могла заразиться ковидом
Представители Букингемского дворца всё ещё отказываются сообщить о том, что у королевы имеется коронавирус. Несмотря на то, что прошедшая через вакцинацию и ревакцинацию супруга принца Чарльза всё-таки дала положительный тест через несколько дней после своего мужа.
Букингемский дворец вновь отказался сообщать сегодня, заразилась ли британская королева коронавирусом. Опасения по этому поводу появились после того, как с интервалом в несколько дней COVID-19 выявили у принца Чарльза и его супруги леди Камиллы. Причём оба пожилых человека давным-давно сделали полный курс вакцинации и прошли через ревакцинацию. Королевские источники сообщают о том, что принц Чарльз и леди Камилла чувствуют себя нормально и пока никаких изменений в их официальной жизни не планируется. Они ушли на самоизоляцию, но в Букингемском дворце отказываются говорить о том, выявлен ли положительный тест у королевы.
На прошлой неделе представители дворца сообщили, что у Елизаветы II нет никаких признаков ковида, а в отношении прочих вопросов была произнесена фраза «нам нечего больше добавить». Камилла заболела коронавирусом первый раз, а принц Чарльз во второй раз. Последний раз на публике Камилла появилась в четверг на прошлой неделе как раз в тот день, когда у её мужа выявили положительный тест на коронавирус
Утверждается, что группа врачей продолжает следить за здоровьем королевы после того, как её старший сын заразился ковидом. Это крайне важно, поскольку он встречался с матерью менее чем за 48 часов до выявления положительного теста. Пожилые люди очень тяжело переносят коронавирус, хотя наличие вакцинации снижает вероятность тяжёлой формы и смерти из-за ковида в несколько раз. Но королева находится в глубоко преклонном возрасте, когда любое потрясение для здоровья может оказаться летальным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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