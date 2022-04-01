Чем именно заболел Брюс Уиллис и что его ждет
Звезда Голливуда Брюс Уиллис, вполне возможно, скоро закончит карьеру в кино. У 67-летнего мужчины диагностировали афазию.
В среду стало известно, что легенда Голливуда Брюс Уиллис, прославившийся по франшизе «Крепкий орешек» и по картине «Шестое чувство», с высокой степенью вероятности закончит актёрскую карьеру из-за афазии. Это тяжёлое, неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное нарушение, которое препятствует нормальному общению. Семья Брюса Уиллиса объявила, что из-за афазии актёр, скорее всего, откажется от развития карьеры, которая так много для него значила. По данным Национальных институтов здравоохранения США, приблизительно 1 млн американцев страдает от афазии, и 180 000 заболевают каждый год.
Расстройство мозга афазия может проявлять себя самыми разными способами, а возникает оно в результате травмы головы, после инсульта, опухоли или других патологических процессов в мозге. Эксперты утверждают, что афазия часто провоцирует депрессию - приблизительно у каждого третьего. Она приводит к изменениям в характере, прекращению общения с друзьями и с родственниками. Человек теряет возможность нормально говорить, хотя раньше он не испытывал с этим никаких проблем. Он порой не понимает речь, не может читать и писать.
Пока сложно сказать, в какой степени афазия проявляется у Брюса Уиллиса. Но очевидно, что актёр, у которого возникают тяжелейшие проблемы с нормальной речью, не может продолжать заниматься любимым делом. Существуют четыре типа афазии, но каждый из них в какой-то степени разрушает процесс привычных коммуникаций. Это и возможность транслировать свои мысли с помощью слов, и физически произносить слова, а также интерпретировать и понимать речь других людей. К сожалению, расстройство неизлечимо, оно может прогрессировать до стадии деменции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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