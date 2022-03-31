Брюс Уиллис покидает кино с диагнозом афазия: признаки, которые нужно замечать
67-летнему голливудскому актеру Брюсу Уиллису диагностирована афазия, представляющая собой языковое и речевое расстройство, часто вызываемое повреждением левого полушария мозга.
Брюс Уиллис принял решение о прекращении карьеры в связи с выявленным у него нарушением, данный факт подтвердили члены семьи кинозвезды, опубликовав соответствующие посты в соцсетях. Афазия, которую диагностировали знаменитому актеру, является неврологическим нарушением, затрагивающим работу центра речи в коре головного мозга и выражающимся внешне утратой нормальных речевых навыков. У пострадавшего человека специфическим образом искажается речь, также он перестает понимать речь других людей.
По данным Клиники Майо, наиболее распространенной причиной афазии является повреждение головного мозга в результате инсульта. Кроме того, к появлению данного нарушения могут вести травмы головы, опухоль мозга, инфекции или дегенеративный процесс (деменция). В любом случае происходит гибель клеток мозга в области, ответственной за речь.
Признаки, которые важно уметь замечать. Симптомы афазии проявляются в разнообразных речевых проблемах – например, человек не может читать или понимать напечатанный текст, не может писать или набирать текст на компьютере. Также нарушается аудиоречь – человек не может правильно складывать слова, чтобы получалось законченное по смыслу предложение, затрудняется подбирать слова для выражения своих мыслей или произносит слова, вставляя в них не те звуки, делает очень долгие паузы.
Также при афазии могут проявляться другие расстройства – проблемы со зрением, подвижностью, слабость конечностей, нарушения памяти или мышления.
Лечится ли афазия. Методы терапии этого расстройства существуют, они подразумевают как улучшение речевой способности человека, так и использование альтернативных способов общения – жестов, символических изображений, электронных устройств. Многие людей с афазией в той или иной форме восстанавливаются – многое зависит от степени поражения мозга, вызвавшего афазию, а также возраста, общего здоровья. В то же время врачи отмечают, что жить с таким нарушением нелегко, и нередко его жертвы замыкаются в себе, изолируются от окружения, страдают тревожностью, депрессией.
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