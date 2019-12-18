Роковая операция Георгия Буркова
Один из самых ярких советских артистов Георгий Бурков был любимцем таких кинорежиссеров, как Василий Шукшин и Эльдар Рязанов. Желание вновь поработать с последним и стоило актеру жизни.
Георгий Иванович Бурков имел слабое сердце и нередко попадал в больницы, после которых долечивался в санаториях. Для артиста это были редкие передышки в интенсивной работе. Несмотря на советы врачей, Бурков не сбавлял темп в работе, активно снимался, работал в качестве режиссера, озвучивал мультфильмы, участвовал в выпуске киножурнала "Фитиль", создавал центр имени своего друга и учителя Василия Шукшина. Один из самых узнаваемых и любимых советских артистов также интенсивно работал в ведущем театре страны - МХАТе Олега Ефремова, где играл так, что даже небольшие роли превращал в главные для публики. Бурков как будто понимал, что ему отпущена не слишком долгая жизнь, и нужно многое успеть.
У Эльдара Рязанова с картины "Зигзаг удачи" Бурков снимался практически постоянно. Режиссер сделал его своим талисманом, но ни разу не предлагал ему главной роли. Наконец, это произошло в 1990 году, когда Рязанов приступил к съемкам фильма о жизни московских бомжей "Небеса обетованные". Роль Президента писалась специально для Буркова. Буквально за несколько дней до начала съемок фанатично любивший книги Георгий Бурков упал со стремянки в доме, которая была приставлена к верхним книжным полкам. Причем так неудачно, что сломал ногу.
Казалось бы, перелом ноги – ерунда, кто из нас не ломал себе руки или ноги? Но начинались съемки в новом фильме, а перелом должен заживать довольно долго. И хотя по сценарию Президент в фильме "Небеса обетованные" хромой, играть его должен был актер без всяких физических дефектов. Бурков потребовал от врачей проведения операции по сращиванию сломанных костей ноги, которая намного ускоряет заживление. 17 июля 1990 года эта операция состоялась и прошла успешно. А 19 июля Бурков вдруг потерял сознание в палате и умер за считанные минуты. Вскрытие показало тромбоэмболию - образовавшийся в артерии после операции тромб. Спасти такого пациента почти невозможно. Роль Президента в итоге сыграл Валентин Гафт, а замечательного артиста Буркова похоронили на Ваганьковском кладбище. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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