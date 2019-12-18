46-летняя Наташа Королева кардинально сменила имидж и восхитила Сеть

«Красивая, харизматичная, живая», «Ох эти косы. Моя любовь», «Вот это конфетка», «Куколка», «Мне очень нравится твой новый образ», «Красавица юная!! Так держать, Натали!!», «Какая же очаровательная кокетка!», - отметили подписчики в комментариях.

Сейчас Королева находится в Майами, где она не только отдыхает, но и работает. Так, недавно 46-летняя певица приняла участие в атмосферной фотосессии, для которой она примерила образ Мальвины. Все это действие происходило под песню самой Королевой под названием «Хрустальное сердце Мальвины».Для фотосъемки артистка примерила длинные зелено-голубые косички и сделала яркий макияж в тех же тонах.Многим поклонникам понравилось эффектное перевоплощение Наташи Королевой, и они не поскупились на комплименты.Ранее портал «МедикФорум» писал , что 56-летняя Лолита Милявская примерила ярко-красный пиджак-платье и собрала множество комплиментов в Сети.