51-летняя Светлана Бондарчук отметила день рождения откровенным снимком

«А у меня сегодня день рождения. И кажется, я самая счастливая хулиганка», - подписала эффектный кадр Светлана.

«Огонек», «Света! Ты прекрасна!», «Настроение бомба! Так держать!!», «Смелая. Красивая. Молодая. С Днем рождения!», «С днём рождения! Какая Вы красивая, элегантная, дерзкая! Будьте счастливы!», - пожелали подписчики.