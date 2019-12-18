  1. | | 51-летняя Светлана Бондарчук отметила день рождения откровенным снимком

51-летняя Светлана Бондарчук отметила день рождения откровенным снимком

Светлана Бондарчук

Накануне Светлана Бондарчук отмечала день рождения – 17 декабре светской львице исполнился 51 год. В честь праздника она решила «похулиганить», опубликовав откровенный снимок в соцсетях.

На своей странице в Instagram Бондарчук поделилась новой фотографией, на которой она предстала в образе роковой красотки, главным акцентом которого стало длинное платье с откровенным разрезом, а также яркий макияж.



«А у меня сегодня день рождения. И кажется, я самая счастливая хулиганка», - подписала эффектный кадр Светлана.


В комментариях поклонники и «звездные» коллеги принялись поздравлять именинницу с праздником, а также осыпать ее комплиментами за смелый образ.

«Огонек», «Света! Ты прекрасна!», «Настроение бомба! Так держать!!», «Смелая. Красивая. Молодая. С Днем рождения!», «С днём рождения! Какая Вы красивая, элегантная, дерзкая! Будьте счастливы!», - пожелали подписчики.


Ранее портал «МедикФорум» писал, что 50-летняя Дженнифер Лопес блеснула на сцене в легендарном «голом» платье Versace, ставшим в свое время ее визитной карточкой.
Теги : Светлана Бондарчук, звезды, стиль

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