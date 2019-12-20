  1. | | В Сети раскритиковали Юлию Барановскую в образе платиновой блондинки

В Сети раскритиковали Юлию Барановскую в образе платиновой блондинки

Юлия Барановская

Поклонники привыкли видеть телеведущую Юлию Барановскую в образе хрупкой девушки с русыми волосами, но в этот раз знаменитость немало удивила подписчиков, появившись перед ними в амплуа роковой платиновой блондинки.

На своей странице в социальной сети Instagram 34-летняя Барановская опубликовала снимок из новой фотосессии, на которой она предстала в образе роковой платиновой блондинки в черном мини-платье с откровенным декольте.



«Очередной эксперимент удался, как вы считаете???», - поинтересовалась Юлия у подписчиков.


Впрочем, далеко не все оценили новый образ телеведущей и бывшей возлюбленной Андрея Аршавина.

«Нет», «Темненькая лучше. Естественнее», «Юлечка, вы такая красивая. А этот образ дешевый. Не нужен он вам», «Не понравилось, совершенно вам не идет», «Нет, не нравится. Не нужно, пожалуйста, оголяться и становиться как все», «Юля натуральная в миллион раз привлекательнее. А тут — барби», - отметили некоторые подписчики в комментариях.


Ранее портал «МедикФорум» писал, что 46-летняя Наташа Королева кардинально сменила имидж и восхитила интернет-пользователей.
Теги : прически, стиль, звезды

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Умерла первая французская девушка Бонда
Следующая новость
51-летняя Селин Дион покорила Сеть своим стильным нарядом
Популярное
44-летняя Рудковская свела с ума поклонников длинными ногами в прозрачном платье
0
51-летняя Селин Дион покорила Сеть своим стильным нарядом
0
В Сети раскритиковали Юлию Барановскую в образе платиновой блондинки
0
Умерла первая французская девушка Бонда
0


«Настя – это ваше»: Волочкова в строгом брючном костюме произвела фурор в Сети
0
В Сети раскритиковали 65-летнюю Любовь Успенскую за слишком откровенный наряд
0
Ирина Шейк стала блондинкой с короткой стрижкой для новой фотосессии
0
51-летняя Светлана Бондарчук отметила день рождения откровенным снимком
0
46-летняя Наташа Королева кардинально сменила имидж и восхитила Сеть
0
Роковая операция Георгия Буркова
0