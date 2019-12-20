В Сети раскритиковали Юлию Барановскую в образе платиновой блондинки

«Очередной эксперимент удался, как вы считаете???», - поинтересовалась Юлия у подписчиков.

«Нет», «Темненькая лучше. Естественнее», «Юлечка, вы такая красивая. А этот образ дешевый. Не нужен он вам», «Не понравилось, совершенно вам не идет», «Нет, не нравится. Не нужно, пожалуйста, оголяться и становиться как все», «Юля натуральная в миллион раз привлекательнее. А тут — барби», - отметили некоторые подписчики в комментариях.