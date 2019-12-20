В Сети раскритиковали Юлию Барановскую в образе платиновой блондинки
Поклонники привыкли видеть телеведущую Юлию Барановскую в образе хрупкой девушки с русыми волосами, но в этот раз знаменитость немало удивила подписчиков, появившись перед ними в амплуа роковой платиновой блондинки.
На своей странице в социальной сети Instagram 34-летняя Барановская опубликовала снимок из новой фотосессии, на которой она предстала в образе роковой платиновой блондинки в черном мини-платье с откровенным декольте.
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Очередной эксперимент удался, как вы считаете ????? Совсем скоро выйдет мое интервью для @fashionpeople_russia . А пока делюсь с вами первым образом с фотосессии, и жду ваших комментариев ???????Ph: @alina_shirokova_vlg Style: @armine999 MUA: @liuchaumeil Jewelry @numero.jewelry
«Очередной эксперимент удался, как вы считаете???», - поинтересовалась Юлия у подписчиков.
Впрочем, далеко не все оценили новый образ телеведущей и бывшей возлюбленной Андрея Аршавина.
«Нет», «Темненькая лучше. Естественнее», «Юлечка, вы такая красивая. А этот образ дешевый. Не нужен он вам», «Не понравилось, совершенно вам не идет», «Нет, не нравится. Не нужно, пожалуйста, оголяться и становиться как все», «Юля натуральная в миллион раз привлекательнее. А тут — барби», - отметили некоторые подписчики в комментариях.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что 46-летняя Наташа Королева кардинально сменила имидж и восхитила интернет-пользователей.
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