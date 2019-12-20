51-летняя Селин Дион покорила Сеть своим стильным нарядом
Звезды наравне с обычными людьми вовсю готовятся к новогодним праздникам. Кто-то показывает свои елки, кто-то демонстрирует праздничные наряды, а кто-то – делает это все сразу.
51-летняя канадская певица Селин Дион покорила поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в блестящем красном платье и в туфлях необычного дизайна на фоне новогодней елки.
Особый интерес поклонников вызвали яркая обувь артистки от бренда Caitlin Doherty. Подписчики буквально осыпали комплиментами Селин Дион и ее красно-оранжевые туфли.
«Вот это туфли!», «Шикарная обувь», «Туфли – огонь!», - вот лишь некоторые из комментариев поклонников.
Кроме того, на снимке хорошо видно, что артистка в 51 год продолжает прекрасно выглядеть и держать себя в отличной форме.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что 51-летняя Светлана Бондарчук вызвала фурор в Сети, опубликовав фото в откровенном платье в день своего рождения.
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