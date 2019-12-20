  1. | | 51-летняя Селин Дион покорила Сеть своим стильным нарядом

51-летняя Селин Дион покорила Сеть своим стильным нарядом

Селин Дион

Звезды наравне с обычными людьми вовсю готовятся к новогодним праздникам. Кто-то показывает свои елки, кто-то демонстрирует праздничные наряды, а кто-то – делает это все сразу. 

51-летняя канадская певица Селин Дион покорила поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в блестящем красном платье и в туфлях необычного дизайна на фоне новогодней елки.



Особый интерес поклонников вызвали яркая обувь артистки от бренда Caitlin Doherty. Подписчики буквально осыпали комплиментами Селин Дион и ее красно-оранжевые туфли.

«Вот это туфли!», «Шикарная обувь», «Туфли – огонь!», - вот лишь некоторые из комментариев поклонников.

Кроме того, на снимке хорошо видно, что артистка в 51 год продолжает прекрасно выглядеть и держать себя в отличной форме.

Ранее портал «МедикФорум» писал, что 51-летняя Светлана Бондарчук вызвала фурор в Сети, опубликовав фото в откровенном платье в день своего рождения.
Теги : Селин Дион, звезды, стиль

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