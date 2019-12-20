51-летняя Селин Дион покорила Сеть своим стильным нарядом

«Вот это туфли!», «Шикарная обувь», «Туфли – огонь!», - вот лишь некоторые из комментариев поклонников.

51-летняя канадская певица Селин Дион покорила поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию, на которой она позирует в блестящем красном платье и в туфлях необычного дизайна на фоне новогодней елки.Особый интерес поклонников вызвали яркая обувь артистки от бренда Caitlin Doherty. Подписчики буквально осыпали комплиментами Селин Дион и ее красно-оранжевые туфли.Кроме того, на снимке хорошо видно, что артистка в 51 год продолжает прекрасно выглядеть и держать себя в отличной форме.Ранее портал «МедикФорум» писал , что 51-летняя Светлана Бондарчук вызвала фурор в Сети, опубликовав фото в откровенном платье в день своего рождения.