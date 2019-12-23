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Российские звёзды, которые жить не могут без ботокса

Наташа Королева

С возрастом кожа даже самых знаменитых и успешных людей не становится лучше. Некоторые звёзды не могут жить без подтягивающих процедур. Самой распространённой является укол ботокса.

Кто из знаменитостей постоянно пользуется услугами косметологов, расскажет MedikForum.ru.

Светлана Бондарчук


Светлана Бондарчук

Бывшая жена известного режиссёра призналась, что регулярно колет ботокс. Так получается содержать лицо свежим и молодым. К тому же звезда посещает еженедельно спа-салон, чтобы поддерживать тело в порядке.

Алёна Свиридова


Алёна Свиридова

В свои 57 лет артистка является одной из самых привлекательных звезд российского шоубиза. Она даже не пытается скрывать, что колет ботокс. Уже лет десять она использует такой метод омоложения, но помнит, что в этом деле важна мера, чтобы не навредить и не привести к ужасающему результату.

Натали


Натали

В 45 лет Натали выглядит очень молодо. Но ради этой красоты она использует ботокс. Она призналась в этом на шоу «Секрет на миллион». По словам звезды, лицо удалось улучшить именно этим средством.

Наташа Королева


Наташа Королева

Наташа Королева начала пользоваться ботоксом по совету своего личного косметолога, который сказал, что пластическую операцию лучше отложить до 60 лет. А вот после 30 звезде российской эстрады понадобился ботокс, без которого она теперь жить не может.

Татьяна Веденеева


Татьяна Веденеева

В свое время артистка сделала блефаропластику, о чём очень пожалела. Уколы ботокса же считает очень полезными. Впервые сделала подобную процедуру и после даже ни разу не пожалела, что решилась на эти меры.
Теги : звезды, ботокс, красота, звездная жизнь, косметология

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