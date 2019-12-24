Звёзды, которые со скандалом расстались со своими продюсерами

Знаменитости во многом обязаны своим продюсерам, которые помогают делать первые шаги. Иногда бывает так, что звёзды расстаются со своими «владельцами» по самым разным причинам. Иногда — со скандалами. В сегодняшнем материале расскажем именно такие истории, где звёзды и продюсеры не смогли разойтись мирно.

Тимати и звёзды центра Black Star





Тимати владеет продюсерским центром, с помощью которого продвигает звёзд. Но не со всеми подопечными его связывают хорошие отношения. Например, недавний скандал с певцом Егором Кридом оказался достоянием общественности. Оказалось, что после ухода из лейбла Крид должен отдавать бывшему продюсеру половину своих доходов. А до этого Кристина Си потеряла права на своё имя, исполнение собственных песен. Но громче всего прогремел скандал с L’one. Он обвинил Тимати в том, что тот запросил огромные отступные и запрещал исполнять песни. В ответ продюсер заявил, что артист повёл себя весьма некрасиво.





Максим Фадеев и артисты MALFA





Недавно Максим Фадеев разогнал весь свой продюсерский центр MALFA и расстался со всеми своими подопечными. Он отдал все песни артистам, за исключением двух персонажей, хотя имена этих звёзд он не назвал. Существуют догадки, что это могли быть Олег Майами и Наргиз Закирова, который со скандалом покинули лейбл.





Александр Ширков и Светлана Лобода





Скандал и суды последовали после расставания Лободы с продюсером, а по совместительству и парнем, Александром Ширковым.





«Он хотел семейной жизни, а я не могла ему этого дать. Саша никак не мог этого пережить: угрожал, пытался отсудить у меня авторские права на песни, написанные мной, даже на имя, данное мне родителями, подсылал ко мне бандитов на разборки. Но знаете, это дела давно минувших дней, мы уже во всем разобрались, Саша извинился за свое поведение — говорит, бесы попутали. Я его простила», — рассказала Светлана в интервью журналу Hello!.





Константин Меладзе и Анна Седокова





Беременность стала причиной ухода Анны Седоковой от Константина Меладзе. Она думала, что уходит в декрет, но её уволили. Седокова не раз говорила, что благодарна продюсеру, в первую очередь за то, что он её кинул.





Александр Волков и Катя Лель





И ещё один скандал между звездой и продюсером прогремел раньше всех вышеперечисленных. Несколько лет Лель и Волков боролись за авторские права. К тому же Александр был возлюбленным Кати, но женатым. Лель рассталась с ним жёстко: заявила, что тоже хочет семью, а если нет, то смысла продолжать отношения, в том числе и рабочие, тоже нет. Итог многим известен — Александр Волков не ушёл от жены, а после расставания с Лель долго боролся за право певицы исполнять её же песни.



