50-летняя Лопес показала идеальный пресс и подтянутую фигуру в обтягивающем костюме
Дженнифер Лопес продолжает оставаться лучшей мотивацией для своих поклонников, показывая, что выглядеть молодо и подтянуто можно в любом возрасте.
В этот раз папарацци засняли звезду Голливуда в канун Рождества выходящей из автомобиля и направляющейся в спортзал. При этом на Лопес был надет красный обтягивающий костюм, состоящей из бра и легинсов бренда Carbon 38. Стильный образ 50-летней артистки дополнили очки Gucci.
Новые фотографии стройной и подтянутой Лопес моментально разлетелись по соцсети Instagram. Многие поклонники заметили, что поп-звезда роскошно выглядит в свои 50 лет и ее физической форме можно только позавидовать.
Однако после недавнего выступления Дженнифер на сцене вместе со своей 74-летней мамой многим стало понятно, что молодость и красота артистки – не только плод работы косметологов и спортивных тренеров, но и генетика. Мать Лопес также прекрасно выглядит и двигается в 74 года.
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