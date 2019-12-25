56-летняя Лолита не постеснялась показаться в Сети без макияжа
Лолита Милявская – однозначно одна из самых ярких женщин российской эстрады. 56-летняя певица не стесняется быть откровенной с подписчиками и даже демонстрировать себя без прикрас. Вот и в этот раз она показала, как выглядит без макияжа и вызвала фурор в Сети.
У себя в Instagram «историях» Лолита опубликовала кадр, на котором она предстала перед поклонниками без грамма косметики на лице. Многие поклонники оценили смелость любимой певицы и поспешили осыпать ее комплиментами.
Лолита показала себя без макияжаОпубликовано На каблуках Среда, 25 декабря 2019 г.
«Богиня», «Натуральная, без прикрас. Ты прекрасна в любом виде» «Лолиточка, ты супер, харизма зашкаливает, ни один мужик такой не достоин!», «Красотка», «Шикарная», «Развод тебя омолодил», «Женщина без комплексов!», «Вот это женщина! В любом виде и в любом возрасте хороша!», - с восхищением написали поклонники в комментариях.
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Что бы женщина не говорила, можно не слушать ?, просто смотреть, как шевелятся её губы ? Как я себе нравлюсь такой ??? «На каждом моя помада, но близко к сердцу не надо!» - это я когда-то спела ?.. на всякий случай, оставлю свой номер ?? 508 red-ready... матовой помады-карандаша с маслом жожоба ?? Л'Этуаль MY MATTE)? P.S. И пусть будет на каждом ??
В последнее время интернет-пользователи все чаще хвалят Лолиту, которая, по их мнению, постройнела и похорошела после развода со своим молодым мужем.
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