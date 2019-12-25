56-летняя Лолита не постеснялась показаться в Сети без макияжа

«Богиня», «Натуральная, без прикрас. Ты прекрасна в любом виде» «Лолиточка, ты супер, харизма зашкаливает, ни один мужик такой не достоин!», «Красотка», «Шикарная», «Развод тебя омолодил», «Женщина без комплексов!», «Вот это женщина! В любом виде и в любом возрасте хороша!», - с восхищением написали поклонники в комментариях.

У себя в Instagram «историях» Лолита опубликовала кадр, на котором она предстала перед поклонниками без грамма косметики на лице. Многие поклонники оценили смелость любимой певицы и поспешили осыпать ее комплиментами.В последнее время интернет-пользователи все чаще хвалят Лолиту, которая, по их мнению, постройнела и похорошела после развода со своим молодым мужем.