Галина Волчек умерла после отказа органов
Не стало руководителя театра "Современник" Галины Борисовны Волчек. Умер худрук московского театра, поставивший абсолютный рекорд по пребыванию на этой должности.
Галина Борисовна Волчек возглавила театр "Современник" в 1972 году после ухода Олега Ефремова во МХАТ. Вначале она была главным режиссером театра, а с 1989 года - художественным руководителем. По продолжительности непрерывного руководства московским театром (47 лет!) Галина Волчек поставила рекорд, который вряд ли кому-нибудь получится превзойти. Долгие годы она была единственной народной артисткой СССР в своем театре и обеспечивала ему мощный зрительский интерес в разные эпохи - от застоя до перестройки, "лихих" 90-х, когда в театры вообще перестали ходить, и в более сытые «нулевые». В "Современнике" всегда были зрители, и это во многом заслуга Волчек и блистательной труппы, среди звезд которой Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Елена Яковлева и многие другие выдающиеся артисты.
В последние годы Галина Борисовна много болела, на сборах труппы появлялась в инвалидной коляске, многие обязанности по руководству взяли на себя Гармаш и Хаматова. Ее последняя театральная постановка осуществлена в 2015 году. Но общую линию театра Волчек вела твердо, вплоть до последних дней. В больницу Галину Борисовну доставили в тяжелейшем состоянии - с двусторонней пневмонией, на фоне которой начался постепенный отказ внутренних органов. Волчек впала в кому и было понятно, что победить болезнь уже не получится.
Сегодня у актрисы и режиссера начались осложнения на сердце и почках. Развивалась острая сердечно-сосудистая недостаточность, атрофия мозга с энцефалопатией. Затем последовал отек нижних конечностей, головного мозга и легких. Волчек умерла от мультиорганной недостаточности на 87-м году жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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