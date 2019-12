В Москве скончалась Галина Волчек

View this post on Instagram

Сегодня, 26 декабря, на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. На счету актрисы более 25 ролей в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие. Галина Волчек сняла в качестве режиссера более 10 картин. Также она сыграла десятки персонажей в театральных постановках. #галинаволчек #современник #басовская #валентинабасовская #концертныйзал