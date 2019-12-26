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В Москве скончалась Галина Волчек

Галина Волчек

Большая потеря для мира кино и театра. В российской столице в возрасте 86 лет умерла народная артистка РФ Галина Волчек. 

О смерти Волчек сообщили в театре «Современник», где она работала режиссером и художественным руководителем. Галина Борисовна попала в больницу 23 декабря с воспалением легких, а спустя некоторое время народная артистка РФ впала в кому, передает агентство РИА Новости.

Кроме того, помимо двойной пневмонии врачи диагностировали у режиссера закупорку легочной артерии. Все эти факторы и привели к печальному концу. 

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Сегодня, 26 декабря, на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. На счету актрисы более 25 ролей в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие. Галина Волчек сняла в качестве режиссера более 10 картин. Также она сыграла десятки персонажей в театральных постановках. #галинаволчек #современник #басовская #валентинабасовская #концертныйзал

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О месте и времени похорон Галины Волчек будет объявлено позднее.

Галина Борисовна родилась 19 декабря 1933 года в творческой семье – ее отец был режиссером, а мать - сценаристом. В 1955 году Волчек закончила школу-студию МХАТ. Вместе с Олегом Табаковым и другими молодыми актерами она стала основателем театра «Современник».

Помимо режиссуры, Волчек также снималась в кино. На ее счету роли в фильмах «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон».

Ранее портал «МедикФорум» писал, что в возрасте 78 лет умерла французская актриса и первая девушка Бонда Клодин Оже.
Теги : смерть, звезды, Галина Волчек

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