Михаил Шуфутинский показал своего внука-рэпера и удивил Сеть

«Это мой внук Ной Шуфутинский @westsidegravy Он живет в Филадельфии. Его новый трек “Diaspora” стал популярным в Израиле», - рассказал Михаил Захарович.

«Я в шоке! У вас оказывается такой прикольный и талантливый внук! Читает классно, я пол часа на его странице висела», «Да уж Михаил, есть чем гордится», «Что и говорить - от осинки не родится апельсинка. Супер!!!», «Молодец! Это наследственное!!!», «Симпатичный и талантливый!», - отметили подписчики в комментариях.