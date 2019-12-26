Михаил Шуфутинский показал своего внука-рэпера и удивил Сеть
Михаил Шуфутинский – не только советский и российский эстрадный певец, но и счастливый семьянин: у артиста двое сыновей, а также семеро внуков. Одного из них 71-летний Шуфутинский и решил представить публике, немало удивив ее.
Так, на своей странице в соцсети Instagram певец опубликовал фото молодого парня-мулата и написал, что это – его внук Ной. Известно, что юноше 16 лет и он активно занимается музыкой – весь в деда. Впрочем, музыкальный стиль Ной выбрал другой – он исполняет хип-хоп и рэп.
«Это мой внук Ной Шуфутинский @westsidegravy Он живет в Филадельфии. Его новый трек “Diaspora” стал популярным в Израиле», - рассказал Михаил Захарович.
Поклонники пришли в настоящий восторг от того, что у их кумира растет такой талантливый внук.
«Я в шоке! У вас оказывается такой прикольный и талантливый внук! Читает классно, я пол часа на его странице висела», «Да уж Михаил, есть чем гордится», «Что и говорить - от осинки не родится апельсинка. Супер!!!», «Молодец! Это наследственное!!!», «Симпатичный и талантливый!», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что 29-летняя певица Нюша впервые показала лицо годовалой дочери.
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