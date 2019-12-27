«Ты не похожа на себя»: многие поклонники перестали узнавать Дану Борисову
Популярная телеведущая Дана Борисова переживает не самые легкие времена. Недавно она сильно поругалась с дочерью, а также, по слухам, звезда телеэкранов вновь вернулась к дурным привычкам. В последнее время сама Дана очень изменилась внешне, считают некоторые подписчики.
На днях на своей странице в Instagram 43-летняя Борисова опубликовала кадры с очередной бьюти-процедуры. В этот раз телеведущая сделала перманентный макияж бровей. Результаты Дана продемонстрировала подписчикам.
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???Продолжаю тему ухода за собой, вчера в сторис вы уже видели, что я сделала перманентный макияж бровей. ???#данаборисова #перманентныймакияжбровей #ледисовершенство?? #билетынасамуикосмос. Делала в @makeuptattoo_studio и это наилучший результат, который был в моей жизни! Многие бояться делать, так как видели не самые лучшие результаты, но это только потому что не попадали в руки к отличным мастерам. Как вам мой результат? Бровки станут светлее и спокойнее после заживления #перманентныймакияжгуб
«Продолжаю тему ухода за собой, вчера в сторис вы уже видели, что я сделала перманентный макияж бровей», - подписала кадры Борисова.
Однако многие поклонники посчитали, что звезда телеэкранов уже перебарщивает с изменениями своей внешности. Некоторые отметили, что они перестают узнавать Дану Борисову.
«Боже, что с ней? Что с губами?», «Дана, ты не похожа на себя, что сделала собой», «Вы уж на Дану не похожи! Скорее всего кукла надувная, натянутая, всё стало некрасиво!», «Из одной крайности в другую... А дальше что?», «Дайте своему лицу отдохнуть, что будет с вами в 60?», «Раньше была такая хорошенькая, сейчас перебор с процедурами омоложения. Огромные скулы, сама на себя не похожа», - написали интернет-пользователи.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что поклонники не узнали Анастасию Волочкову в новом необычном образе.
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