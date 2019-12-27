«Ты не похожа на себя»: многие поклонники перестали узнавать Дану Борисову

«Продолжаю тему ухода за собой, вчера в сторис вы уже видели, что я сделала перманентный макияж бровей», - подписала кадры Борисова.

«Боже, что с ней? Что с губами?», «Дана, ты не похожа на себя, что сделала собой», «Вы уж на Дану не похожи! Скорее всего кукла надувная, натянутая, всё стало некрасиво!», «Из одной крайности в другую... А дальше что?», «Дайте своему лицу отдохнуть, что будет с вами в 60?», «Раньше была такая хорошенькая, сейчас перебор с процедурами омоложения. Огромные скулы, сама на себя не похожа», - написали интернет-пользователи.