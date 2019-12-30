Лера Кудрявцева опубликовала фото разорванного грудного имплантата
Лера Кудрявцева опубликовала в своем инстаграм фото разорванного грудного имплантата из-за которого недавно перенесла операцию по удалению силиконовой груди. Она призвала своих подписчиков хорошо подумать, прежде чем соглашаться на увеличение молочных желез.
«Зрелище, конечно, неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», – написала Кудрявцева.
Телеведущая развеяла миф, что любые проблемы с силиконовой грудью можно обнаружить при помощи обычного УЗИ.
«У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв», — написала телеведущая.
Болезнь грудных имплантовЛера Кудрявцева призвала девушек прочитать про болезнь грудных имплантов, которую пока не принято обсуждать во врачебной и научном сообществе.
"Существует болезнь « грудных имплантатов» более подробно вы можете почитать у @katia.txi и послушать истории девочек у @mammoplastika_sos ! И истории женщин всего мира @breast_implant_illness Проходили исследования FDA - почитайте в интернете, будет полезно. У меня ничего не болело, ничего не воспалялось , ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди!"
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантатов.
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