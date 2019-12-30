Лера Кудрявцева опубликовала фото разорванного грудного имплантата

«Зрелище, конечно, неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», – написала Кудрявцева.

«У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв», — написала телеведущая.

Болезнь грудных имплантов

"Существует болезнь « грудных имплантатов» более подробно вы можете почитать у @katia.txi и послушать истории девочек у @mammoplastika_sos ! И истории женщин всего мира @breast_implant_illness Проходили исследования FDA - почитайте в интернете, будет полезно. У меня ничего не болело, ничего не воспалялось , ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди!"