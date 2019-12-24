Лере Кудрявцевой провели срочную операцию по удалению грудных имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками своей печальной историей - врачи обнаружили, что у нее "подтекает" один из грудных имплантов. Ситуация потребовала срочной операции по удалению.
48-летняя Лера Кудрявцева, опубликовала фото из больничной палаты, в которой она очнулась уже после операции.
«15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан. На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил, что их можно танком давить. Тогда не было никакой информации, а мы ещё были как подопытные кролики. Каждый год я прохожу чек-ап. Отправили на Узи, потом на МРТ с констрастом. Вердикт - левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечение силикона из тканей. Очень агрессивная операция», - написала известная телеведущая в социальной сети Инстаграм.
Это далеко не первый случай, когда российские звезды страдают от побочных эффектов грудных имплантов. Стоит только вспомнить случай Юлии Началовой, когда роковая операция привела сначала к болезни, а затем и к гибели знаменитой певицы.
Лера Кудрявцева пообещала своим подписчикам подробнее рассказать о ее ситуации и поделиться особенностями "болезни грудных имплантов". Телеведущая надеется, что ее опыт убережет девушек от необдуманных решений.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что Лера Кудрявцева поделилась фото с молодым мужем и дочерью.
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