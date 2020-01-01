Не меньше нескольких миллионов рублей: звёзды и их гонорары за концерты в Новый год

Филипп Киркоров

Некоторые звёзды предпочитают работать в новогоднюю ночь. Ведь в такое время, когда вся семья собирается за одним столом, чтобы встретить Новый год и порадоваться вместе с близкими, гонорары у звёзд серьёзно завышены. И кто-то действительно готов отдавать бешеные деньги за то, чтобы их радовала знаменитость своим непродолжительным выступлением.

Кто из звёзд сколько брал за концерт в Новый год, расскажет MedikForum.ru.

Шура


Шура

Четыре концерта планировалось у Шуры в эту новогоднюю ночь. Но это вовсе не значит, что гонорар был высок. Цена за концерт — 300 000 рублей. Это самая низкая ставка в нашей сегодняшней подборке.

Кай Метов


Кай Метов

А вот Кай Метов берёт за концерт в Новый год гонорар посолиднее. Он поёт в это время за 400 000 рублей.

Александр Серов


Александр Серов

А вот сейчас мы начнём перечислять уже более баснословные гонорары звёзд в Новый год. Серов согласится отказаться от Нового года с друзьями и родными за 1,5 миллиона рублей.

Ольга Бузова


Ольга Бузова

Артистка согласна спеть за весьма скромный гонорар, учитывая размах её личности. Обычный корпоратив она отработает всего за 1,5 миллиона, а в Новый год споёт за 2-3 миллиона рублей.

Любовь Успенская


Любовь Успенская

Звезда за живое выступление в Новый год готова взять 2,5 миллиона рублей.

Стас Костюшкин


Стас Костюшкин

Это довольно востребованная звезда для выступления в Новый год. Его ценник составляет 3,5 миллиона.

Светлана Лобода


Светлана Лобода

Одна из самых неприхотливых звёзд в нашем списке, с неприхотливым райдером, но довольно высокой ценой. Концерт в Новый год Лобода оценивает в пять миллионов.

Григорий Лепс


Григорий Лепс

Такой же гонорар получает Григорий Лепс. Кстати, говорят, вполне заслуженно: его творчество ценится многими россиянами.

Филипп Киркоров


Филипп Киркоров

За 100 000 евро, то есть 7 миллионов рублей, готов отказаться от встречи Нового года с близкими Филипп Киркоров.

Полина Гагарина


Полина Гагарина

И снова 7 миллионов рублей — именно столько возьмёт звезда за концерт в Новый год.

Александр Ревва


Александр Ревва

Одна из самых дорогостоящих звёзд в нашей сегодняшней статье. Всего лишь 200 000 евро — и Ревва готов отработать в новогоднюю ночь. В этом году у него запланировано выступление в одном из ресторанов «Москва-Сити».
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