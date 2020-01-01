37-летняя Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа

Вера Брежнева с дочерью

Новогодние праздники только начались, а значит можно отдохнуть по полной. Певица Вера Брежнева вместе с близкими решила провести каникулы на Мальдивах. Судя по всему, в отпуске артистка решила отдохнуть от макияжа.

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя певица не постеснялась показаться без грамма косметики на лице, продемонстрировав свою естественную красоту.



В подписи к снимку Вера Брежнева написала, что желает себе, чтобы 2020-й год стал еще более продуктивным, а также, чтобы у нее было все в порядке со здоровьем.

Поклонники певицы поздравили ее с праздниками, а также отметили, что она выглядит очень молодо и естественно без макияжа.

«Очаровательная девушка», «Вот где натуральная красота. Вера, вы безумно красивая без мейка», «И снова 14 лет», «Девчонка», «Какая красивая», «Без краски ты тоже красивая», — пишут в комментариях артистке.


Ранее наш портал «МедикФорум» показал, в каких нарядах отечественные звезды встречали Новый год.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Врач ответил, можно ли закусывать алкоголь арбузом и дыней
Поддерживайте здоровье сосудов и костей, увеличивая потребление витамина К
New Idea: 51-летняя Кайли Миноуг впервые выйдет замуж