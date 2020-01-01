37-летняя Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа

«Очаровательная девушка», «Вот где натуральная красота. Вера, вы безумно красивая без мейка», «И снова 14 лет», «Девчонка», «Какая красивая», «Без краски ты тоже красивая», — пишут в комментариях артистке.

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя певица не постеснялась показаться без грамма косметики на лице, продемонстрировав свою естественную красоту.В подписи к снимку Вера Брежнева написала, что желает себе, чтобы 2020-й год стал еще более продуктивным, а также, чтобы у нее было все в порядке со здоровьем.Поклонники певицы поздравили ее с праздниками, а также отметили, что она выглядит очень молодо и естественно без макияжа.Ранее наш портал «МедикФорум» показал , в каких нарядах отечественные звезды встречали Новый год.