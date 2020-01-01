Звезды показали наряды, в которых они встречали Новый год
Новогодняя ночь отгремела, а воспоминания о ней остались в фотографиях в Instagram. Российские звезды не стали исключением, показав, в каких нарядах они встречали 2020 год.
Певица Алсу выбрала классику для праздника. Она надела белую рубашку и черные обтягивающие брюки, дополнив свой образ массивными круглыми сережками и стильными мюлями.
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Всех-Всех-Всех! Поздравляю с Новым годом! ? Не будем подводить итоги?? Просто заберём с собой всё самое хорошее, самое доброе, самое искреннее и самое верное?? И с таким прекрасным багажом спешим навстречу ? Здоровья всем нашим родным и близким?? Мира, тепла и уюта нашей Планете?
43-летняя Дана Борисова отмечала Новый год на острове Самуи, куда она прилетела на реабилитацию. Звезда надела блестящую юбку бирюзового цвета и дополнила наряд светлой блузой без рукавов.
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???Приветик ,мои любимые из #самуи2020 И УЖЕ ДАЖЕ ЗНАЕМ ,ЧТО БУДЕТ ГОВОРИТЬ В.В.Путин ???.Отмечали в русском ресторане #самовар @samovar_samui ????А потом поехали на ПЛЯЖНУЮ ДИСКОТЕКУ ??Отмечали водой и морсом ,НО ВОЗРАЖАТЬ НЕ БУДЕМ ,если в России КТО НИБУДЬ ПОДНИМЕТ ЗА НАС БОКАЛ ?!С наступающиииим ???? #данаборисова #ледисовершенство?? #новыйгод2020 #люблювасвсех?? Принимаю поздравления в Директ ??????
Актриса Елена Захарова стала настоящим новогодним подарком – именно такие ассоциации вызывает ее красное мини-платье с бантиком.
Тележурналистка Тина Канделаки выбрала ярко-оранжевое платье длины миди с открытым плечом и не прогадала – образ получился по-настоящему эффектным.
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31 декабря 1999 года — двадцать лет назад — я весь день работала на радио. Перед самым Новым годом я уже была на грани того, чтобы родить, и вопрос стоял так: рожу я до или после Миллениума. ? Поскольку моим коллегой был Станислав Садальский, он звонил мне каждые пять минут и требовал приступить к родам немедленно. Дело в том, что Юрий Михайлович Лужков обещал подарить квартиры первым детям, родившимся в 2000 году. ? Ясно, что с моим везением и кармой всего добиваться самостоятельно роды не случились. Глубоко в ночи я включила телевизор и увидела конкурс красоты «Мисс Вселенная», закрывавший праздничную сетку. Конкурс принадлежал тогда ещё совсем не президенту США Дональду Трампу, а ведущей этого ивента была известная модель Мелания Трамп. ? Я была буквально заворожена ее красотой и, как многие черноволосые девушки, мечтала о голубых глазах и светлых волосах. Глядя на эту женщину, я дала себе обещание, что если я благополучно рожу, то назову дочь Меланией. ? Разумеется, никто не мог понять, зачем я решила назвать девочку именно так. Пусть и славянское, это имя было совершенно не на слуху в России. Родив 11-го января, я так и назвала дочь Меланией. ? В тот Миллениум я загадала себе много заветных желаний, и все они сбылись. Мы не можем предугадать будущее, но вот поставить себе цель и упорно работать в следующую декаду мы можем вполне. ? Сегодня я уже не загадываю себе участие в новом шоу. Я загадываю захватить весь мир своей косметикой и сериалами, которые вовсю уже снимаю. Не перестаю работать и 31 декабря. Чувствую, что во мне много сил для ещё более увлекательной и упорной работы в следующие десять лет. Чего искренне желаю и всем вам. ? С наступающим Новым годом! #happynewyear2020
42-летняя Ольга Орлова в праздничный вечер блистала в сверкающем черном платье – ничего лишнего.
Ранее портал «МедикФорум» назвал гонорары звезд отечественного шоу-бизнеса в новогоднюю ночь.
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