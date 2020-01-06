43-летняя Дана Борисова продемонстрировала фигуру в купальнике без фотошопа

«Как же мне хорошо здесь... Сейчас сижу в кафе, пью воду и слушаю живую музыку, погода не особо», - рассказала Дана.

«Отличная фигура», «Красивое, здоровое и естественное тело», «Аппетитные формы», «Дана, вы не фотошопите свои фотографии, от этого вы становитесь как-то ближе, спасибо», «Шикарная», «Хороша»», «Натуралочка. Это здорово. В инстаграме редкость», «Дана вы такая естественная. Без фотошопа», - написали интернет-пользователи в комментариях.