43-летняя Дана Борисова продемонстрировала фигуру в купальнике без фотошопа
Дана Борисова проводит новогодние праздники на острове Самуи, однако в Таиланд она улетела не отдыхать, а проходить реабилитацию. При этом телеведущая с удовольствием делится живописными снимками с подписчиками.
Так, в этот раз 43-летняя звезда российских телеэкранов опубликовала снимок, на котором она запечатлена в купальнике на фоне моря. При этом Борисова не стала прибегать к использованию фотошопа и фильтров.
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???Здравствуйте ,мои дорог е и бесценные подписчики ????Как же мне хорошо здесь ...Сейчас сижу в кафе,пью воду и слушаю живую музыку ,погода не особо ??Пора собирать чемодан ?.Надо обратно ,впереди много съёмок ,надо делать обложку для книги ,нужна драма на обложке ?И ещё,возможно,название поменяется ?И надо понять ,что с Полиной .В общении с папой прозвучало слово суд .Надо подключать @stepanovlawyer ?и прояснять ситуацию ,аккаунт дочери забанили ,она теперь только на аккаунте Мишельки .Жду встречи со своей малышкой @michelle_beautifulface ? #самуи2020 #люблювас?? #данаборисова #ледисовершенство??
«Как же мне хорошо здесь... Сейчас сижу в кафе, пью воду и слушаю живую музыку, погода не особо», - рассказала Дана.
Многие поклонники отметили, что у Борисовой прекрасная фигура даже без фотошопа, и осыпали ее комплиментами.
«Отличная фигура», «Красивое, здоровое и естественное тело», «Аппетитные формы», «Дана, вы не фотошопите свои фотографии, от этого вы становитесь как-то ближе, спасибо», «Шикарная», «Хороша»», «Натуралочка. Это здорово. В инстаграме редкость», «Дана вы такая естественная. Без фотошопа», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Напомним, что недавно Дана Борисова отправилась на Самуи для реабилитации после того, как у нее произошел очередной срыв. Телеведущая борется с вредными привычками.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что поклонники перестали узнавать 43-летнюю Борисову.
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