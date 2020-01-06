Нюша поделилась трогательным семейным снимком с мужем и годовалой дочерью

«Family time продолжается) куда на этот раз направляемся??», - попросила угадать своих поклонников Нюша.

«У вас такая красивая семья», «Лапочки», «Это самое милое, что я видела за последние дни, зайки», «Замечательная семья», «Какие потрясающие», «Милота», - отметили подписчики.