Нюша поделилась трогательным семейным снимком с мужем и годовалой дочерью
Совсем недавно певица Нюша наконец-то перестала скрывать лицо имя своей годовалой дочери. Кстати, имя у малышки необычное – Симба. Теперь артистка все чаще делится с поклонниками семейными снимками.
На днях 29-летняя певица опубликовала на своей странице в Instagram трогательную фотографию, на котором она позирует вместе с мужем и годовалой дочкой в аэропорту в ожидании рейса.
«Family time продолжается) куда на этот раз направляемся??», - попросила угадать своих поклонников Нюша.
В комментариях подписчики начали предполагать, куда же улетела певица вместе со своими родными людьми, но большинство выразили уверенность, что семья летит в теплые края. Также фанаты не смогли сдержать умиления от снимка.
«У вас такая красивая семья», «Лапочки», «Это самое милое, что я видела за последние дни, зайки», «Замечательная семья», «Какие потрясающие», «Милота», - отметили подписчики.
Напомним, перед Новым годом 29-летняя Нюша наконец-то показала лицо дочери, а также немало удивила фанатов именем, которое они с мужем выбрали для ребенка – Симба.
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