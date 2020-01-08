Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко рассекретили пол второго ребенка

«В ожидании ещё одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю как жена», - отметил спортсмен.

Пара устроила пышное мероприятие, которое на западе называют BabyShower, на котором и рассекретила пол малыша. Как выяснилось, через несколько месяцев у Тарасова и Костенко родится еще одна дочка. Об этом счастливый отец написал у себя на странице в Instagram. Он также добавил, что будет продолжать идти к своей цели, а именно – многодетной семье.Напомним, что для Тарасова и Костенко этот ребенок станет уже вторым. В 2018 году у них родилась дочь Милана. В том же году пара и поженилась. А для футболиста этот ребенок станет уже третьим. Помимо Миланы, у него также есть дочь Ангелина от первой жены Оксаны.Ранее портал «МедикФорум» писал , что 45-летняя актриса Хлоя Севиньи впервые станет мамой.