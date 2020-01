Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко рассекретили пол второго ребенка

View this post on Instagram

В ожидании ещё одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю как жена? ?Продолжаю идти к своей цели- многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н.Ельцин, В.В.Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе? P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу?