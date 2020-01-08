Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко рассекретили пол второго ребенка
Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко, ждут очередного прибавления в семействе. На днях они наконец-то раскрыли пол будущего ребенка.
Пара устроила пышное мероприятие, которое на западе называют BabyShower, на котором и рассекретила пол малыша. Как выяснилось, через несколько месяцев у Тарасова и Костенко родится еще одна дочка. Об этом счастливый отец написал у себя на странице в Instagram.
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В ожидании ещё одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю как жена? ?Продолжаю идти к своей цели- многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н.Ельцин, В.В.Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе? P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу?
Он также добавил, что будет продолжать идти к своей цели, а именно – многодетной семье.
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В День Рождества, в самое трепетное и волшебное время, хотелось бы поздравить всех и поделиться нашей невероятной радостью! ? BabyShower& GenderRevealParty в одном лице ?! Если честно, очень долго думала, нужен ли он( BabyShower) тем более, до этого никогда на таких мероприятиях я не была. Но все сомнения моментально отпали, как только я представила, какая концентрация близких людей будет на террасе ресторана «на Волне» @_navolne_ ? Кстати, об этом месте - наши гости остались довольны, было очень красиво и вкусно, но единственный минус- я все организовала на 2 часа( думала, что мне долгое пребывание вне дома будет в тягость) и все не успели сообразить, что к чему ?. Ну я выкрутилась, мол, хорошего понемногу ????, получилось очень красочно, так как я решила совместить с GenderParty, ведь многие не знали пол??. ? @s.h.a.r.o.v.n.y.a Очень нежно украсила основную зону ( я, кстати, переживала, вдруг шар будет наполнен другим цветом, так как забыла сказать, кто у нас?. Видимо наш менеджер все урегулировала ?). ? А сладкий стол, или как принято сейчас называть- CandyBar ?, у нас неизменно от @irisdelicia.ru! Эти капкейки- и кейк-попсы - просто божественны???! Торт- вообще молчу ? Спасибо, что с нами на все наши мероприятия( спасибо крестной маме Милаши- @ksenia55, которая рекомендовала мне их ??). Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках? ???! И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет ещё одна малышка?! Говорит, так же все начиналось( когда я ещё даже не знала, что в положении)?. Я рада, что поделилась и умножила эту приятную новость ?? #babyshower #genderrevealparty
Напомним, что для Тарасова и Костенко этот ребенок станет уже вторым. В 2018 году у них родилась дочь Милана. В том же году пара и поженилась. А для футболиста этот ребенок станет уже третьим. Помимо Миланы, у него также есть дочь Ангелина от первой жены Оксаны.
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