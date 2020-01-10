Знаменитая фигуристка Кира Иванова: блестящий взлет и трагическая смерть

Кира Иванова была очень хорошо известна советским людям, жившим во второй половине 80-х. Фигурное катание было одним из самых любимых в СССР видов спорта, которое приковывало к экранам телевизоров миллионы зрителей. На телевидении тогда не было шоу, а репортажи с состязаний фигуристов их отлично заменяли своей зрелищностью. К тому же Кира Иванова была одна из немногих, кто мог составить конкуренцию тогдашней «королева льда» - немецкой фигуристке Катарине Витт.Кира Иванова родилась в 1963 году. Семья девочки была неблагополучной, мать будущей звезды фигурного катания страдала алкоголизмом. Девочкой Кира жила у бабушки, которая и привела ее впервые на занятия фигурным катанием. По мнению тренеров, Кире не хватало пластичности и гибкости, но она была явно одарена от природы. Особенно хорошо получались у Ивановой прыжки: впоследствии она стала мастером тройных.Опыт трудностей и бедности, который будущая знаменитость познала в очень раннем возрасте, способствовал сильной мотивации добиться успеха, желанию вырваться из той обстановки, в которой существовали родители. Очень рано Кира начала стремительно завоевывать спортивные награды, - сначала юниорские, а затем уже и олимпийские. В 1984 году на Олимпиаде в Сараево Кира Иванова завоевала бронзу и стала первой медалисткой среди фигуристок в СССР в одиночном катании. Тогда в своей произвольной программе фигуристка исполнила сразу пять прыжков в три оборота.После той Олимпиады для Киры открылась совсем другая сторона жизни – увлекательная, блестящая и полностью обеспеченная. Соревнования шли за соревнованиями, Иванова ездила за рубеж, была любима в стране, могла позволить себе самые модные и дорогие вещи, заводила интересные знакомства. Но уже в 1988 году выступление фигуристки на Олимпиаде в Калгари оказалось весьма неудачным. Тренеры и эксперты заговорили, что Ивановой следует уйти из фигурного катания, и она не стала ничего доказывать, ушла.Дальнейшая жизнь Киры Ивановой оказалась совсем не радужной. У фигуристки не складывалась личная жизнь, она вступала в отношения и порывала с мужчинами. В 1991 году Иванова захотела вновь добиться признания в спорте и подписала контракт, чтобы кататься за команду Турции. Ради работы она, узнав в тот период о своей беременности, сделала аборт. Но сотрудничества с турецкими коллегами так и не получилось, Иванова вернулась домой.Пытаясь наладить жизнь, она начала тренерскую карьеру, занимаясь в основном с детьми-школьниками. Ей пришлось пережить тяжелые удары судьбы – самоубийство родной сестры и смерть бабушки, единственных горячо любимых ею людей. В 2001 году Иванову уволили с работы – она пила, и была уже не в силах скрывать свое пристрастие к алкоголю. Кире предложили пройти лечение в наркологическом диспансере. Она согласилась.Предположительно, именно во время лечения от алкоголизма Иванова познакомилась с теми, кто приложил руку к ее гибели. В декабре 2001 года фигуристка была обнаружена в своей квартире мертвой и обезображенной, со множеством ножевых ранений. Допускали, что убийца намеревался поживиться наградами прославленной фигуристки, но никаких медалей и кубков давно не было, она все продала.Кира Иванова погибла в 39 лет. Личность ее убийцы до сих пор не раскрыта.