41-летний Иван Ургант кардинально сменил имидж и резко помолодел
Совсем скоро телеведущий Иван Ургант уедет в отпуск. Перед поездкой в теплые края артист решил коротко подстричься, кардинально сменив свой имидж. Многие посчитали, что 41-летний Ургант резко помолодел с новой стрижкой.
На своей странице в социальной сети Instagram Ургант опубликовал новый снимок, на котором он позирует перед зеркалом в гримерке с новой прической – телеведущему полностью выбрили виски.
Такая смена имиджа немало удивила «звездных» коллег артиста и его многочисленных поклонников. Некоторые отметили, что Ургант стал похож на Тилля Линдеманна, лидера группы Rammstein.
«Помолодел лет на 30», «Такой юный!», «Сразу минус 20 лет!», «Класс! На Тиля похож», «Похож на одного известного немца))!», «Тилль Линдеманн какой то», «Пацан 15-ти лет», «Тилль Линдеманн где то рядом!», - написали поклонники в комментариях.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что телеведущая Ольга Орлова показалась в Сети с новой прической и без макияжа и стала неузнаваемой.
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