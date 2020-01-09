41-летний Иван Ургант кардинально сменил имидж и резко помолодел

«Помолодел лет на 30», «Такой юный!», «Сразу минус 20 лет!», «Класс! На Тиля похож», «Похож на одного известного немца))!», «Тилль Линдеманн какой то», «Пацан 15-ти лет», «Тилль Линдеманн где то рядом!», - написали поклонники в комментариях.

На своей странице в социальной сети Instagram Ургант опубликовал новый снимок, на котором он позирует перед зеркалом в гримерке с новой прической – телеведущему полностью выбрили виски.Такая смена имиджа немало удивила «звездных» коллег артиста и его многочисленных поклонников. Некоторые отметили, что Ургант стал похож на Тилля Линдеманна, лидера группы Rammstein.Ранее наш портал «Медикфорум» писал , что телеведущая Ольга Орлова показалась в Сети с новой прической и без макияжа и стала неузнаваемой.