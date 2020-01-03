Ольга Орлова показалась в Сети с новой прической и без макияжа и стала неузнаваемой

«В конце концов, хорошо выглядеть в чьих-то глазах — не главная цель моей жизни», - подписала новый снимок ведущая телепроекта «Дом-2».

«Совсем другая, расслабленная!», «Без макияжа очень классно», «Да ладно! Не узнала я вас», «Вот когда естественная, тогда моложе и офигеннее!)», «Такая милая тут», «Как хороша без вечернего макияжа!!!! 15 лет минус!!», «Как раз таки на этой фотографии вы как девочка лет двадцати», «Не узнала», - отметили подписчики в комментариях.