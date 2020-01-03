Ольга Орлова показалась в Сети с новой прической и без макияжа и стала неузнаваемой
В новогодние праздники звезды отечественного шоу-бизнеса разъехались кто куда. Певица и телеведущая Ольга Орлова выбрала для отпуска солнечный Таиланд.
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Орлова опубликовала снимок, на котором она позирует фотографу без косметики на лице и с завитыми волосами вместо типичной для нее прямой укладки.
«В конце концов, хорошо выглядеть в чьих-то глазах — не главная цель моей жизни», - подписала новый снимок ведущая телепроекта «Дом-2».
Многие поклонники отметили, что Орлова замечательно выглядит без макияжа, а некоторые даже заявили, что не сразу узнали знаменитость на новой фотографии.
«Совсем другая, расслабленная!», «Без макияжа очень классно», «Да ладно! Не узнала я вас», «Вот когда естественная, тогда моложе и офигеннее!)», «Такая милая тут», «Как хороша без вечернего макияжа!!!! 15 лет минус!!», «Как раз таки на этой фотографии вы как девочка лет двадцати», «Не узнала», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что 42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала аппетитные формы в красном платье с глубоким декольте, чем очаровала многих фанатов.
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