Звёзды и их секреты по сохранению здоровья

У звёзд есть собственные секреты, как им в зрелом возрасте удаётся сохранять красоту и здоровье. Именно об этом в статье MedikForum.ru сегодня пойдёт речь.





Дженнифер Лопес





После 50 лет здоровье уже не вернуть, именно поэтому Джей Ло уже давно отказалась от кофеина и других вредных привычек. Также знаменитость пользуется солнцезащитными кремами, чтобы снизить риск развития рака кожи. Она не курит, не употребляет алкоголь и кофеин.





Голди Хоун





Правильное питание и медитация — вот основы сохранения здоровья звезды. А для того, чтобы помочь другим людям справляться со стрессом, она создала собственный фонд для популяризации медитации.





Холли Берри





Актриса предпочитает интенсивные тренировки и здоровый сон. Ещё в 19 лет у звезда диагностировали диабет, но это не стало для неё приговором. Разумеется, ради здоровья она полностью изменила своё питание, сделав ставку на овощи. Также она занимается спортом пять раз в неделю, отдавая предпочтение йоге, боксу, кардио и силовым тренировкам.





Дженнифер Энистон





Дженнифер Энистон, одна из самых успешных звезд «Друзей», с трудом может отказаться от любимой еды. Но чтобы избежать проблем со здоровьем, она научилась готовить здоровые версии любимой пищи. Например, лазанью она заменяет пастой с овощами, ничуть не ущемляя себя в праве кушать вкусно.





Хью Джекман





Единственный мужчина в нашем сегодняшнем списке Хью отдаёт предпочтение плаванию и боксу. Когда-то звезде диагностировали рак, из-за чего здоровью и правильному образу жизни отныне он уделяет каждый день.