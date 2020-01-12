Муж Орбакайте показал трогательное фото с женой и дочкой
Супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов не так активен в социальных сетях, как его «звездная» жена, однако трогательным семейным снимком он не смог не поделиться с подписчиками.
На своей личной странице в Instagram бизнесмен опубликовал домашнее фото, на котором он запечатлел свою любимую супругу Кристину Орбакайте и их общую семилетнюю дочь Клавдию, уснувшую на груди у матери во время просмотра фильма.
«Мои», — коротко подписал снимок Земцов, сопроводив пост эмодзи-сердечком.
Поклонники пары пришли в настоящий восторг от того, что Михаил поделился с ними частичкой их семейной жизни.
«Прекрасные девочки», «Милые, домашние. Какое счастье заснуть рядом с мамой!», «Счастья вашей семье», «Мамина радость», «Красавицы», «Сладкие», «Какие милые девочки», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее поклонников семейным фото порадовал шоумен Максим Галкин. Он показал подписчикам, как он с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри сходил в кино.
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