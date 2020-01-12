Муж Орбакайте показал трогательное фото с женой и дочкой

«Мои», — коротко подписал снимок Земцов, сопроводив пост эмодзи-сердечком.

«Прекрасные девочки», «Милые, домашние. Какое счастье заснуть рядом с мамой!», «Счастья вашей семье», «Мамина радость», «Красавицы», «Сладкие», «Какие милые девочки», - отметили подписчики в комментариях.