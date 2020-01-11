«Поход в кино»: Галкин порадовал поклонников семейным фото с Пугачевой и детьми

«Поход в кино», - подписал снимок артист.

«Пушистые, кудрявые - красота», «Алла Борисовна совсем не стареет, а детки вообще супер», «Потрясающая семья», «Самые красивые», «Любимая семья, самые лучшие!», «Чудесная семья», «Аллочка, вы уже моложе Максима выглядите», «Как приятно на Вас смотреть. Побольше бы таких интеллигентных, образованных семей, в которых детям закладывают традиции, любовь и уважение. Счастья Вам на очень долгие годы!», - написали интернет-пользователи в комментариях.