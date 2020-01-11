«Поход в кино»: Галкин порадовал поклонников семейным фото с Пугачевой и детьми
Максим Галкин – не только известный российский шоумен, но и также активный пользователь соцсетей, где он делится подробностями не только своей профессиональной, но и личной жизни. В этот раз артист умилил поклонников семейным снимком с женой и детьми.
У себя на странице в Instagram 43-летний Галкин опубликовал фотографию, на которой он позирует вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми – Лизой и Гарри. Семейство собралось на киносеанс, рассказал Максим.
«Поход в кино», - подписал снимок артист.
Милый семейный снимок вызвал настоящий восторг у «звездных» коллег и поклонников шоумена и его знаменитой супруги.
«Пушистые, кудрявые - красота», «Алла Борисовна совсем не стареет, а детки вообще супер», «Потрясающая семья», «Самые красивые», «Любимая семья, самые лучшие!», «Чудесная семья», «Аллочка, вы уже моложе Максима выглядите», «Как приятно на Вас смотреть. Побольше бы таких интеллигентных, образованных семей, в которых детям закладывают традиции, любовь и уважение. Счастья Вам на очень долгие годы!», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Не секрет, что Гарри и Лиза родились у артистов от суррогатной мамы. Недавно Галкин честно рассказал, как они с женой выбирали претендентку на эту роль.
Оставить комментарий