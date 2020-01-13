Юрия Богатырева убила врачебная ошибка
Роковая ошибка бригады скорой помощи, приехавшей поздно ночью в квартиру звезды советского театра и кино, стоила ему жизни. Замечательному артисту Юрию Богатыреву было всего 41.
Юрий Богатырев работал в лучших театрах Москвы - "Современнике" и МХАТе под руководством Олега Ефремова. Однако самую большую известность получил благодаря дружбе и сотрудничеству с актером и режиссером Никитой Михалковым, который часто снимал его в своих фильмах. Среди лучших работ с участием Юрия "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Два капитана", "Открытая книга", "Отпуск в сентябре", "Несколько дней из жизни Обломова", "Родня" и "Очи черные". Последний фильм сыграл роковую роль в судьбе Юрия Богатырева.
В 1980-е Богатырев, который очень строго следил за своим питанием и даже длительное время был вегетарианцем, несколько себя запустил. Появился лишний вес, из-за которого Юрий вместо героических ролей стал играть характерные. К примеру, его последней ролью в кино был уродливый толстяк Карлос II из фильма "Дон Сезар де Базан". Совместная советско-итальянская картина "Очи черные" снималась тяжело, итальянские продюсеры много месяцев не платили гонорары. У Богатырева к тому времени уже развилась депрессия из-за проблем с весом, он принимал мощные антидепрессанты.
В его небольшой холостяцкой квартирке постоянно пребывали разные друзья и просто случайные люди. Когда итальянский гонорар все-таки был выплачен, Богатырев устроил "пирушку". В самый ее разгар у актера произошел инфаркт. Прибывшая бригада скорой помощи из-за общей обстановки в квартире не разобралась с симптомами и решила, что у актера отравление алкоголем. Ему ввели лекарство, которое абсолютно противопоказано при инфарктах. Оно спровоцировало шок и почти мгновенную смерть. Юрий Богатерев не дожил всего месяца до своего 42-го дня рождения и открытия первой персональной выставки картин, которую он ждал с огромным нетерпением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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