36-летняя Виктория Лопырева неожиданно стала брюнеткой

«Вика, тебе очень идет», «Намного лучше», «В темном цвете великолепно, пора поменять имидж», «Ого, прям Виктория Лопес», «Бомба», «Вот это да! Вамп», «Нет-нет-нет, ни в коем случае! Только блондинка! Сливаться со всеми — нет», «Вика, не идет, совершенно!», «Блондинкой лучше!», «Вау, Вика, тебе идет, но лучше блонд», - отметили подписчики в комментариях.

На своей странице в соцсети Instagram 36-летняя знаменитость опубликовала неожиданное фото, на котором она предстала в непривычном для нее амплуа – из блондинки Лопырева превратилась в знойную брюнетку с каре. Судя по всему, Виктория решила поэкспериментировать с образом и примерить парик.Мнения поклонников и «звездных» коллег разделились. Большинству перемены во внешности 36-летней Лопыревой понравились, но нашлись и те, кто видит модель исключительно блондинкой.В последнее время звезды все чаще экспериментируют со своим имиджем. Так, недавно актриса Мария Порошина показалась подписчикам в соцсетях также в образе роковой брюнетки с каре.