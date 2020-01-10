Актриса Мария Порошина кардинально сменила имидж, став брюнеткой

«Как Вам образ брюнетки?», - поинтересовалась Мария у подписчиков.

«Очень здорово, идет», «Намного лучше», «Блондиночка ваше все же», «Вам лучше блонд», «Никакая», «Ой, зачем вы покрасились в черный цвет? Я вас не узнала. Вам лучше идет блондинка», «Красотка в любом цвете, но мне кажется, блондинка лучше», - написали фанаты в комментариях.