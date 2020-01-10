Актриса Мария Порошина кардинально сменила имидж, став брюнеткой
Мария Порошина – известная российская актриса театра и кино, а также многодетная мать. В этот раз 46-летняя артистка удивила поклонников новым образом, кардинально сменив имидж.
На своей странице в соцсети Instagram Порошина опубликовала снимок, на котором она показала себя в новом образе брюнетки с короткой стрижкой, чем немало удивила своих почитателей.
«Как Вам образ брюнетки?», - поинтересовалась Мария у подписчиков.
Мнения поклонников разделились. Некоторым новое амплуа Порошиной пришлось по нраву, другие же отметили, что блондинкой актрисе гораздо лучше.
«Очень здорово, идет», «Намного лучше», «Блондиночка ваше все же», «Вам лучше блонд», «Никакая», «Ой, зачем вы покрасились в черный цвет? Я вас не узнала. Вам лучше идет блондинка», «Красотка в любом цвете, но мне кажется, блондинка лучше», - написали фанаты в комментариях.
Мария Порошина не стала уточнять, действительно ли она постриглась и покрасилась или же просто надела парик.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 41-летний телеведущий Иван Ургант кардинально сменил имидж и резко помолодел.
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