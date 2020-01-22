Иван Ургант кардинально сменил имидж, побрившись налысо
Известный российский телеведущий Иван Ургант продолжает экспериментировать со своей внешностью. В этот раз он снова немало удивил подписчиков кардинальной сменой имиджа. Шоумен очень коротко подстригся.
На своей странице в соцсети Instagram звезда Первого канала опубликовал новый снимок, на котором он показал себя в новом образе - практически лысым.
«Иван Торопыжкин пошёл на работу!», - с юмором подписал новую фотографию 41-летний Ургант.
Большинство верных поклонников оценили новый образ телеведущего и осыпали его комплиментами. Но нашлись и те, кому «старый» Ургант нравился больше.
«Но идет ведь, Вань, тебе быть и лысым», «Ты бесподобен», «Лысый мачо», «Конкурент Бондарчуку», «Нет, верните свой образ обратно», «Ваня с волосами красивее был», — прокомментировали поклонники.
Некоторые также заметили, что с таким имиджем Иван Ургант стал похож на настоящего мексиканца.
Ранее 41-летний артист уже радовал поклонников очередным преображением. Тогда многие написали, что шоумен заметно помолодел.
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