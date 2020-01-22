Иван Ургант кардинально сменил имидж, побрившись налысо

«Иван Торопыжкин пошёл на работу!», - с юмором подписал новую фотографию 41-летний Ургант.

«Но идет ведь, Вань, тебе быть и лысым», «Ты бесподобен», «Лысый мачо», «Конкурент Бондарчуку», «Нет, верните свой образ обратно», «Ваня с волосами красивее был», — прокомментировали поклонники.