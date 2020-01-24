Министру здравоохранения Ростовской области грозит до семи лет лишения свободы

Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее на нее было заведено уголовное дело по статье 286 ч. 1, но теперь Быковской вменяют статью 286 ч. 2.- В отношении министра здравоохранения Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления», - пишет DonDay.ru со ссылкой на собственные источники. – За совершенное преступление наказание значительно серьезнее. Татьяне Быковской грозит до семи лет лишения свободы.По утверждению источника, правоохранители воспользовались тем, что Быковская занимает государственную должность, и «подвели» под статью.Чиновницу задержали 28 ноября. По предварительным данным, ФАС выявила нарушения при проведении закупки на оказание услуг по утилизации медицинских отходов в 2017-2018 годах. Так, Быковская подписала документы о сотрудничестве четырех больниц с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Главу министерства подозревают в нарушении закона о защите конкуренции.После ареста министра активисты развернули кампанию в поддержку Быковской. Под постами чиновницы в «Инстаграме» массово появляются комментарии со словами поддержки.