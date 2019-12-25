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В поддержку арестованного министра здравоохранения Ростовской области сняли фильм

В поддержку арестованного министра здравоохранения Ростовской области сняли фильм

Татьяна Быковская обвиняется в превышении должностных полномочий, но народ за нее горой.

Арест министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской вызвал волну протеста среди медиков региона. Практически в каждом медучреждении всех сотрудников обязали подписать петицию, в которой Быковскую называют невиновной и призывают прекратить по отношению к ней уголовное преследование.

Не удовлетворившись письменным протестом, защитники сняли фильм в защиту министра Ростовской области, который появился на youtube-канале адвоката Татьяны Авакян.

«Чтобы чаяния были услышаны всюду- петицию решили экранизировать этим фильмом, который как нельзя лучше отображает сложившуюся реальность и настроение общественности. «Глобальная петиция» - масштабная акция, которая только начинает набирать обороты...», - написала аннотацию правозащитник г-жи Быковской.

Как можно догадаться, в фильме все медики дружно утверждают, что исключительно заслугой министра является развитие областного здравоохранения. К ним в едином порыве примкнули и пациенты. Они утверждают, что без ее участия не строились бы больницы, не закупалось оборудование, не приобретались медикаменты и вообще ничего бы не делалось для донской медицины. 

Удивительно, но в фильме, как и в петиции ни одного слова не сказано в защиту ее заместителя Станислава Беседовского, арестованного в один день со своим руководителем по тому же обвинению.

Если Татьяна Быковская отпущена из СИЗО и ждет конца разбирательства в шикарном особняке своего гражданского мужа, ее заместитель вынужден будет встречать Новый год в следственном изоляторе. Похоже, именно он и будет признан во всем виновным.
 
Напомним, в отношении министра и ее зама возбуждено уголовное дело по коррупционной статье «Превышение должностных полномочий».

МедикФорум сообщал ранее, что заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская.
Теги : Ростов-на-Дону, министр здравоохранения РО, арест

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