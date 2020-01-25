49-летняя Алена Хмельницкая показала подписчикам великолепную фигуру в бикини
Актриса Алена Хмельницкая привлекла к себе повышенный интерес профильных изданий после того, как опубликовала в фотоблоге снимок с отдыха на Бали. Экс-супруга Тиграна Кеосаяна демонстрирует на нем великолепное тело.
49-летняя Хмельницкая провела на Бали зимние каникулы. Вернувшись с отдыха в Москву, она поделилась с подписчиками в «Инстаграме» фотографией, на которой позирует в ярком бикини.
Такой купальник в возрасте актрисы требует безупречной физической формы, но Алена явно может позволить себе открытую модель. Фигура актрисы смотрится на пять с плюсом – она стройная, подтянутая, в меру прокачанная в спортзале.
Огромное количество восхищенных фолловеров сошлись во мнении, что Алена Хмельницкая поддерживает тело в форме, которой бы могли гордиться даже гораздо более молодые женщины. «Фигура - огонь!» - этот комментарий в адрес актрисы прозвучал чаще всего.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Алла Пугачева стала выглядеть на последних снимках едва узнаваемой.
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