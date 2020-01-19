«Почти неузнаваема»: Алла Пугачева на последних снимках удивила многих

«Среди гостей было много отечественных селебрити, но все внимание было приковано к Примадонне и ее внешним преображениям», - сообщил Telegram-канал «Только никому».

Певица Валерия опубликовала в stories Instagram кадр с празднования 60-летия композитора Игоря Николаева. На нем объективу камеры позирует сразу несколько звезд, и в том числе Алла Пугачева. При этом узнать суперстар с первого взгляда почти невозможно, и данный факт отметили многие издания.Примечательно, что на старый Новый год Алла Пугачева поделилась с подписчиками своего Instagram селфи, на котором выглядела по мнению большинства фолловеров необычно по сравнению с привычным обликом. Непривычно худощавое лицо звезды показалось многим сильно помолодевшим, но это могло быть и банальным следствием фотошопа.Однако после того, как Алла Пугачева появилась и на снимке Валерии, ее внешнее преображение уже не кажется просто результатом фотокоррекции. Неудивительно, что в публикациях различных СМИ замелькало слово «пластика».Ранее портал MedikForum.ru писал о секрете поразительного похудения Аллы Пугачевой.