Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы

«Я была рада, как публика восприняла мой брак с Джоном. Я благодарна за поддержку. Но жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Поэтому мы с Джоном пока решили отложить оформление официальных документов», - прокомментировала ситуацию актриса и модель.

Около десяти дней назад в СМИ разлетелась новость о тайной свадебной церемонии с участием 52-летней Памелы Андерсон и 74-летнего продюсера Джона Питерса. Мероприятие прошло в Малибу вдали от лишних глаз и прессы, присутствовали только самые близкие.Однако, как выяснилось только сейчас, пара распалась, так и не успев узаконить свои отношения, сообщает издание The Hollywood reporter.Ранее Джон Питерс рассказывал, что мечтал о Памеле последние 30 лет. Актриса и продюсер встречались много лет назад, но тогда Андерсон ответила отказом на предложение Питерса выйти за него. Судя по всему, голливудский продюсер потерпел очередное фиаско.