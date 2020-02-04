Поклонники перестали узнавать изменившуюся Адель

«Что она сделала со своим лицом?», «Она красивая, но она увеличила губы», «Это уже не она», «Ей бы стоило немного набрать вес», «Она выглядит как Хлое Кардашьян», - написали интернет-пользователи.

На одной из фанатских страничек в Instagram , посвященных Адель, появилась фотография, на которой британская певица запечатлена в компании своих «звездных» коллег.На черно-белом снимке Адель выглядит еще более похудевшей, а яркий макияж сделал ее просто неузнаваемой. Некоторые поклонники посчитали, что всему виной фотошоп или чрезмерное увлечение артистки уколами «красоты».Ранее портал «Медикфорум» подробно писал , по какой системе худела певица Адель. Артистке удалось сбросить 45 килограммов всего за несколько месяцев. Кстати, прошлой год выдался непростым – певица рассталась с мужем, с которым она прожила много лет и растила общего ребенка.