Похудеть благодаря ускорению метаболизма. Питание, которое помогло Адель сбросить 45 кг

«Питание sirtfood вызывает медленную, но устойчивую потерю веса, поскольку сиртуины активируют мышечные стволовые клетки. Больше мышц означает большее потребление энергии, поэтому вы начинаете терять жир. Особое преимущество этого типа питания в том, что в организме расходуется белый жир, но стимулируется накопление бурого жира, который не является запасным жиром, но потребляет энергию и способствует похудению», - рассказывается об особенностях диеты, которая помогла похудеть певице Адель.

Питание по этой системе ориентировано на отдельные растительные продукты, которые содержат вещества, активирующие в организме определенные ферменты, так называемые сиртуины, которые, в свою очередь, стимулируют обмен веществ. Их употребление помогает активнее сжигать жир и наращивать мышцы.В список овощей, фруктов и специй, которые лучше всего подходят для этого вида питания, входят продукты, содержащие в высококонцентрированной форме те компоненты, которые стимулируют активность сирутинов в организме, приводя к ускорению метаболических процессов и похудению.Их флавоноид флоретин обладает антиоксидантным действием, влияет на активность тромбоцитов, улучшает кровообращение и защищает сердце.Их темно-синий пигмент антоцианин защищает клетки и обладает противораковым действием.Содержащийся в них сульфорафан обладает антиоксидантным, противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным эффектом.Его вещество капсаицин разжижает кровь, снижает уровень сахара в крови и стимулирует жировой обмен.Его потребление блокирует развитие жировых клеток.Растительное вещество грейпфрута нарингенин оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови, артериальное давление и уровень холестерина.Содержат горькое вещество катехин, защищающее клетки и сосуды.Кофейная кислота содержит несколько антиоксидантов, которые защищают клетки и укрепляют иммунную систему.Его компонент аллицин обладает антибактериальным, понижающим холестерин и защищающим клетки действием.Входящий в их состав антиоксидант индол-3-карбинол предотвращает рак, уравновешивает гормоны и выводит из организма токсины.Его вещество, которое активирует сиртуины, называется протокатехиновой кислотой, и обладает антиоксидантным, а также противораковым действием.Содержат гесперидин, улучшающий циркуляцию крови и защищающий мозг.Их растительное вещество ресвератрол защищает от диабета.Компонент лука кверцетин предотвращает атеросклероз и оказывает положительное влияние на нервы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно есть ночью без ущерба для здоровья.