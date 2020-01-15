Похудеть благодаря ускорению метаболизма. Питание, которое помогло Адель сбросить 45 кг
Британская певица Адель поражает поклонников своим похудением, звезда сбросила 45 кг. Помочь похудеть знаменитости помогла система питания, известная как Sirt Food. Благодаря ей ускоряется метаболизм, об этом сообщает Focus.de.
Питание по этой системе ориентировано на отдельные растительные продукты, которые содержат вещества, активирующие в организме определенные ферменты, так называемые сиртуины, которые, в свою очередь, стимулируют обмен веществ. Их употребление помогает активнее сжигать жир и наращивать мышцы.
«Питание sirtfood вызывает медленную, но устойчивую потерю веса, поскольку сиртуины активируют мышечные стволовые клетки. Больше мышц означает большее потребление энергии, поэтому вы начинаете терять жир. Особое преимущество этого типа питания в том, что в организме расходуется белый жир, но стимулируется накопление бурого жира, который не является запасным жиром, но потребляет энергию и способствует похудению», - рассказывается об особенностях диеты, которая помогла похудеть певице Адель.
В список овощей, фруктов и специй, которые лучше всего подходят для этого вида питания, входят продукты, содержащие в высококонцентрированной форме те компоненты, которые стимулируют активность сирутинов в организме, приводя к ускорению метаболических процессов и похудению.
Яблоки. Их флавоноид флоретин обладает антиоксидантным действием, влияет на активность тромбоцитов, улучшает кровообращение и защищает сердце.
Баклажаны, черника, малина. Их темно-синий пигмент антоцианин защищает клетки и обладает противораковым действием.
Брокколи, цветная капуста. Содержащийся в них сульфорафан обладает антиоксидантным, противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным эффектом.
Чили. Его вещество капсаицин разжижает кровь, снижает уровень сахара в крови и стимулирует жировой обмен.
Арахис. Его потребление блокирует развитие жировых клеток.
Грейпфрут. Растительное вещество грейпфрута нарингенин оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови, артериальное давление и уровень холестерина.
Зеленый чай, темный шоколад. Содержат горькое вещество катехин, защищающее клетки и сосуды.
Кофе. Кофейная кислота содержит несколько антиоксидантов, которые защищают клетки и укрепляют иммунную систему.
Чеснок. Его компонент аллицин обладает антибактериальным, понижающим холестерин и защищающим клетки действием.
Капуста, зеленые овощи. Входящий в их состав антиоксидант индол-3-карбинол предотвращает рак, уравновешивает гормоны и выводит из организма токсины.
Оливковое масло. Его вещество, которое активирует сиртуины, называется протокатехиновой кислотой, и обладает антиоксидантным, а также противораковым действием.
Апельсины, цитрусовые. Содержат гесперидин, улучшающий циркуляцию крови и защищающий мозг.
Виноград, красное вино. Их растительное вещество ресвератрол защищает от диабета.
Лук. Компонент лука кверцетин предотвращает атеросклероз и оказывает положительное влияние на нервы.
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