48-летняя Кристина Орбакайте похвасталась стройными ногами в мини-шортах

«Ноги просто огонь», «Какая стройная и красивая», «Я думала, это Дженнифер Лопез», «Невероятная», «Ах! Какие ножки!», «Бомба», «Фигурка огонь», «А вот и не скажешь, что эта юная девушка Мама троих детей, певица и просто красавица!», - с восхищением отметили подписчики в комментариях.

На своей странице в соцсети Instagram Орбакайте рассказала, что осталось совсем немного до того, как она снова будет выступать перед поклонниками. В качестве иллюстрации к посту она опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена в стильном черном наряде. Главным акцентом стали мини-шорты, демонстрирующие стройные и длинные ноги певицы.«Звездные» коллеги и поклонники Кристины пожелали ей скорейшего выздоровления и похвалили 48-летнюю артистку за роскошную фигуру.Ранее портал «Медикфорум» писал , что актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет, и вызвала настоящий фурор в Сети.