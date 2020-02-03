Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

Екатерина Климова

Екатерина Климова – успешная и востребованная актриса, счастливая мать четверых детей и просто красивая женщина. Поклонники не перестают восхищаться артисткой, а в этот раз она дала им еще один повод.

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет. Актриса призналась, что сначала фотография ей не понравилась, и она ее порвала. Как же хорошо, отмечает Екатерина, что ее мама все-таки «спасла» снимок.



«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано.... "Некрасивая, обыкновенная я какая-то!...".Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим»,  - написала Климова.

Архивный снимок актрисы буквально свел подписчиков с ума. Многие отметили, что за столько лет она ничуть не изменилась.

«Совсем не изменилась», «Вы что, с тех пор не меняетесь?», «С тех пор вы почти не изменились, даже не верится, что здесь вам 18», «Стала еще моложе», «Очень красивая! И вообще не изменилась, ни капли. Такая же 18-летняя девушка!», «Это, наверное, свежая фотография. Ну не может так быть», - отметили поклонники в комментариях.


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