Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано.... "Некрасивая, обыкновенная я какая-то!...".Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим», - написала Климова.

«Совсем не изменилась», «Вы что, с тех пор не меняетесь?», «С тех пор вы почти не изменились, даже не верится, что здесь вам 18», «Стала еще моложе», «Очень красивая! И вообще не изменилась, ни капли. Такая же 18-летняя девушка!», «Это, наверное, свежая фотография. Ну не может так быть», - отметили поклонники в комментариях.