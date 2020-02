Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

View this post on Instagram

Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано.... "Некрасивая, обыкновенная я какая-то!..." Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. ? Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим.? А можно было просто поверить маме))) ?