Роковая судьба семьи Супермена
Американский актер Кристофер Рив прославился исполнением роли неуязвимого супергероя. Увы, сам он столкнулся с одним из самых страшных кошмаров для человека, а любимая жена не дожила и до 45.
Кристофера Рива долгое время считали везунчиком. Не каждому молодому голливудскому артисту, за плечами которого небольшие роли в малозаметных фильмах и телесериалах, доверят образ Кларка Кента - легендарного героя комиксов про Супермена. Да еще в одном фильме с Марлоном Брандо и Джином Хекманом. Кристофер Рив справился с этой ролью блестяще, сыграв Супермена еще в нескольких продолжениях. Но сам артист хотел чаще исполнять драматические роли, поэтому отказывался от блокбастеров в пользу образов многоплановых. Рив с удовольствием сыграл графа Вронского в очередной экранизации "Анны Карениной", а также блестяще исполнил образ чудаковатого артиста бродячей труппы в комедии "Безумные подмостки".
Одной из самых больших страстей Рива были скачки. 27 мая 1995 года он принимал участие в заездах, проходивших в штате Вирджиния, когда лошадь перед препятствием сбросила седока на землю. Артист падал головой вниз, он получил перелом шейных позвонков. Врачи чудом спасли его жизнь, но Кристофера ожидал паралич тела ниже шеи. И Супермен вновь продемонстрировал свою мощь - Рив не сдался, а продолжал вести публичный образ жизни, сниматься, руководить фондом помощи парализованных, верить в возможность исцеления с помощью стволовых клеток. 10 октября 2004 года Рив умер в результате инфаркта на руках у любимой жены Даны Морозини. Эта телеведущая, актриса и певица вышла замуж за Кристофера в 1992 году.
Почти 10 лет она поддерживала парализованного мужа, а через год после его смерти узнала о собственном смертельном диагнозе - рак легких. При этом Дана никогда в жизни не курила! Болезнь выявили на поздней стадии, и 6 марта 2006 года вдова Кристофера Рива умерла, не дожив нескольких дней до 45-летия. У супругов остался сын Уильям и двое детей Рива от предыдущих отношений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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